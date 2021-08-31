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В России за лето в 10 раз выросло число поддельных сайтов театров

Они практически ничем не отличаются от настоящих, однако после перечисления денег зритель не получает билетов.

31 августа, 07:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мошенники стали чаще обманывать россиян через поддельные сайты театров. Если в начале лета подобных доменов было 32, то уже к концу августа их количество выросло до 351. Такие данные приводят эксперты BI.ZONE, передаёт РБК.

Отмечается, что подделки практически ничем не отличаются от настоящих сайтов — там можно найти расписание сеансов, афишу и уведомление о покупке билетов онлайн в связи с пандемией коронавируса. Однако после оплаты никакого билета человек не получает. Помимо обнаруженного 351 фишингового сайта в поисковиках эксперты нашли ещё 319 ссылок, ведущих к мошенникам.

Эксперты рассказали о мошенниках, ворующих деньги через приложения на Android

Эксперты рассказали о мошенниках, ворующих деньги через приложения на Android

Самыми популярными у преступников стали сайты Театра сатиры, "Ленкома", Малого театра, Театра имени Ленсовета, театров имени Станиславского, Васильева, Товстоногова, а также детского театра "Аквариум". При этом за основу кибермошенники взяли сайт Государственного академического театра Санкт-Петербурга "Приют комедианта". Его интерфейс оказался самым лёгким для подделки, а другой источник издания указал на низкий уровень защиты сайта. Среди спектаклей доминировали "Три товарища" Юрия Смекалова и Александра Цыпкина, "Фантазии Фарятьева", "Двое на качелях" Уильяма Гибсона, "Хорошо. Очень" Василия Шукшина, "Казанова", а также "Преступление и наказание" Константина Богомолова.

Мошенники подделывают не только билеты на концерты, но и сайты продаж

Мошенники подделывают не только билеты на концерты, но и сайты продаж

Ранее Лайф рассказывал, что мошенники начали красть деньги со счетов россиян с помощью "бесплатной пиццы". Жертва не обращает внимания на адресную строку сайта и сама оставляет данные для входа в личный кабинет банка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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