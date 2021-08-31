"Яндекс" объявил о выкупе доли Uber в "Еде", "Лавке" и "Доставке" за 1 млрд долларов

"Яндекс" выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке" и в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Как сообщается на сайте компании, общая сумма сделки составит один миллиард долларов.

Отмечается, что партнёры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы "Яндекс.Такси", где "Яндекс" увеличит долю до 71% и в течение двух лет сможет выкупить оставшуюся часть за 1,8–2 миллиарда долларов.

"В результате сделки "Яндекс" рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстро растущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счёт более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов", — отметили в компании.

Добавим, что совет директоров обеих компаний уже одобрил сумму сделки. Планируется, что она будет закрыта до конца текущего года.