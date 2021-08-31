Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после смертоносных взрывов на воинском складе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, которая последовала за взрывами и пожаром на складе с боеприпасами в Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее Лайф сообщал, что число жертв взрывов в воинской части увеличилось до 15. Поиски ещё одного пропавшего без вести человека продолжаются.