Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после смертоносных взрывов на воинском складе
Тем временем число жертв страшной трагедии увеличилось до 15. Поиски одного пропавшего без вести человека продолжаются.
Нурлан Ермекбаев. Фото © Instagram / berikuali
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, которая последовала за взрывами и пожаром на складе с боеприпасами в Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
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Ранее Лайф сообщал, что число жертв взрывов в воинской части увеличилось до 15. Поиски ещё одного пропавшего без вести человека продолжаются.
Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено 400 мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.
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