Евросоюз достиг цели по полной вакцинации от ковида 70% взрослого населения

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. <...> Но надо идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации", — написала она в "Твиттере" .

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии. Стоит отметить, что это первая и пока единственная страна Евросоюза, которая лицензировала российский препарат. Венгрия также закупила данную вакцину в больших объёмах. А перед этим в Сан-Марино заявили о высокой эффективности "Спутника V". У испытуемых замерили уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины, а затем через такой же промежуток времени после введения второй.