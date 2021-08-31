НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Евросоюз достиг цели по полной вакцинации от ковида 70% взрослого населения

В Еврокомиссии заявили о продолжении поддержки партнёров в мире в борьбе против инфекции.

31 августа, 11:19

Фото © Pixabay

Европейский союз достиг цели по полной вакцинации от CoViD-19 семидесяти процентов взрослого населения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. <...> Но надо идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации", — написала она в "Твиттере".

Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель продолжит оказывать поддержку своим партнёрам в мире по вакцинации населения от коронавируса.

Словакия использовала всю имеющуюся в наличии вакцину "Спутник V"

Словакия использовала всю имеющуюся в наличии вакцину "Спутник V"

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии. Стоит отметить, что это первая и пока единственная страна Евросоюза, которая лицензировала российский препарат. Венгрия также закупила данную вакцину в больших объёмах. А перед этим в Сан-Марино заявили о высокой эффективности "Спутника V". У испытуемых замерили уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины, а затем через такой же промежуток времени после введения второй.

А генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов объяснил, в чём причина дефицита вакцины "Ковивак". Он также заверил, что уже с октября планируется выпуск порядка 2,5 миллиона доз ежемесячно.

В центре Чумакова назвали сроки разработки вакцины от штамма коронавируса "дельта"

В центре Чумакова назвали сроки разработки вакцины от штамма коронавируса "дельта"

В России в сентябре начнут тестировать "кефирную" вакцину от коронавируса

В России в сентябре начнут тестировать "кефирную" вакцину от коронавируса

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1