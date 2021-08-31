Евросоюз достиг цели по полной вакцинации от ковида 70% взрослого населения
В Еврокомиссии заявили о продолжении поддержки партнёров в мире в борьбе против инфекции.
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Европейский союз достиг цели по полной вакцинации от CoViD-19 семидесяти процентов взрослого населения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
70% of adults in EU are fully vaccinated.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021
I want to thank the many people making this great achievement possible.
But we must go further!
We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.
We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv
"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. <...> Но надо идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации", — написала она в "Твиттере".
Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель продолжит оказывать поддержку своим партнёрам в мире по вакцинации населения от коронавируса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии. Стоит отметить, что это первая и пока единственная страна Евросоюза, которая лицензировала российский препарат. Венгрия также закупила данную вакцину в больших объёмах. А перед этим в Сан-Марино заявили о высокой эффективности "Спутника V". У испытуемых замерили уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины, а затем через такой же промежуток времени после введения второй.
А генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов объяснил, в чём причина дефицита вакцины "Ковивак". Он также заверил, что уже с октября планируется выпуск порядка 2,5 миллиона доз ежемесячно.
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