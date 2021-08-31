Словакия использовала всю имеющуюся в наличии вакцину "Спутник V"

Словакия использовала всю партию вакцины от коронавируса "Спутник V", которая была поставлена в начале года. Но новых завозов отечественного препарата в эту европейскую страну не планируется, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что против российского препарата была организована информационная кампания в рамках противостояния различных групп в правительстве страны. На это не повлияли даже доказанные эффективность и безопасность вакцины, уточнили в фонде.

А вот на Пхукет теперь можно въехать без соблюдения карантина россиянам, привитым "Спутником V". Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение в Посольстве Таиланда.