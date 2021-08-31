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Словакия использовала всю имеющуюся в наличии вакцину "Спутник V"

В РФПИ заявили, что, несмотря на эффективность и безопасность отечественного препарата, против него была развёрнута информационная кампания.

31 августа, 10:42
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/sputnik_vaccine/1458" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник V"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Спутник V"

Словакия использовала всю партию вакцины от коронавируса "Спутник V", которая была поставлена в начале года. Но новых завозов отечественного препарата в эту европейскую страну не планируется, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что против российского препарата была организована информационная кампания в рамках противостояния различных групп в правительстве страны. На это не повлияли даже доказанные эффективность и безопасность вакцины, уточнили в фонде.

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А вот на Пхукет теперь можно въехать без соблюдения карантина россиянам, привитым "Спутником V". Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение в Посольстве Таиланда.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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