Словакия использовала всю имеющуюся в наличии вакцину "Спутник V"
В РФПИ заявили, что, несмотря на эффективность и безопасность отечественного препарата, против него была развёрнута информационная кампания.
Фото © Telegram-канал "Спутник V"
Словакия использовала всю партию вакцины от коронавируса "Спутник V", которая была поставлена в начале года. Но новых завозов отечественного препарата в эту европейскую страну не планируется, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
"Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", — приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что против российского препарата была организована информационная кампания в рамках противостояния различных групп в правительстве страны. На это не повлияли даже доказанные эффективность и безопасность вакцины, уточнили в фонде.
А вот на Пхукет теперь можно въехать без соблюдения карантина россиянам, привитым "Спутником V". Чтобы посетить курорт, путешественникам необходимо оформить разрешение в Посольстве Таиланда.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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