"Ростех" выработал варианты опреснения воды в Крыму
Самый оптимальный из них — строительство к 2030 году девяти заводов мощностью 1 миллиард кубометров пресной воды в год.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Госкорпорация "Ростех" прорабатывает несколько вариантов создания энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму мощностью 1 миллиард кубометров в год. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Отмечается, что самым оптимальным вариантом является строительство к 2030 году девяти заводов мощностью 1 млрд кубометров пресной воды в год. Причём четыре из них общей мощностью 100 миллионов кубометров воды будут функционировать с использованием термального метода (то есть с помощью "выпаривания"), а остальные — методом обратного осмоса, при котором морская вода процеживается через специальную мембрану.
"Ростех" собирается создать для обеспечения электроснабжения 900 МВт новых мощностей электрогенерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собственного производства. Однако эксперты оценили стоимость строительства ТЭС в 78 миллиардов рублей, а ТЭС мощностью 564 МВт на таких турбинах — в 49 миллиардов рублей. При этом Правительство РФ пока рассчитывает построить только две опреснительные установки к 2023 году, отмечает издание. Корпорация прорабатывает и другие варианты, например строительство только пяти заводов по технологии обратного осмоса. Отмечается, что термальные заводы построить нереально, чтобы покрыть весь дефицит воды. Это связано с тем, что они требуют 9 ГВт новых электрических мощностей для питания, а это "представляется невероятным".
"Сложность в том, что для создания установок требуется дорогостоящее импортное оборудование, а регион находится под санкционным давлением. Это значительные риски для промышленного партнёра. Причём сроки строительства, как правило, немалые — минимум два-три года", — считает вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.
Вместе с этим представитель "Ростеха" с беседе с РБК рассказал, что и в самом деле "прорабатывается возможность использования газотурбинных двигателей разработки Объединённой двигателестроительной корпорации при создании установок опреснения воды".
"Проблемы с водоснабжением полуострова известны. Очевидно, что опреснение воды в больших объёмах потребует дополнительной электрогенерации", — отметил собеседник.
Ранее в Крыму назвали имя ответственного за водную блокаду полуострова. По версии властей региона, именно он заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Стоит отметить, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.
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