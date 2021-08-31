Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялись похороны членов экипажа.
Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев. Коллаж © LIFE. Фото © Филиал "Взлёт" МАИ, "Испытатели", OK / Николай Хлудеев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно членов экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье. Напомним, в авиакатастрофе погибли лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники", — говорится в тексте указа.
Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялись похороны экипажа. Церемония прошла с воинскими почестями.
Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал видео с места трагедии. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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