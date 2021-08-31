Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно членов экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье. Напомним, в авиакатастрофе погибли лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники", — говорится в тексте указа.