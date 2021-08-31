НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле уточнили время вылета Путина во Владивосток и программу участия президента в ВЭФ

Глава государства пообщается со школьниками, посетит Морской тренажёрный центр, а также проведёт планёрку, где в режиме видеоконференции будут присутствовать лидеры Казахстана и Монголии.

31 августа, 10:26
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вылетит во Владивосток вечером 31 августа, а уже 1 сентября начнётся работа главы государства на VI Восточном экономическом форуме. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня поздно вечером Путин вылетит во Владивосток. Завтра уже работа во Владивостоке", — сказал Песков.

В районе пяти вечера 1 сентября у президента будет встреча со школьниками во всероссийском детском центре "Океан", после этого он переедет в кампус на остров Русский, где примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями – учредителями "Альянса по защите детей в цифровой сфере", уточнил представитель Кремля. Следом по видеосвязи Путин откроет социальные объекты и объекты образования в Дагестане. После восьми вечера он примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Путин 4 сентября посетит космодром Восточный

Путин 4 сентября посетит космодром Восточный

2 сентября глава государства отправится в Морской тренажёрный центр Университета имени адмирала Невельского, где готовят специалистов по спасению на воде. Потом президенту презентуют проекты развития Дальнего Востока. А в районе семи-восьми вечера он проведёт совещание по вопросам социального и экономического развития Дальнего Востока.

На следующий день модераторы и спикеры сессий расскажут о том, что они делали и обсуждали на форуме. Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания важных бизнес-документов, связанных с крупными инвестициями в регионе. На 15:00 назначена планёрка, в которой также по видеосвязи примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Также ожидаются видеообращения лидеров Аргентины, Китая, Индии и Таиланда.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин и Лукашенко на встрече в Москве могут согласовать дорожные карты по интеграции

сегодня в 11:23

Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября

вчера в 13:46

Лавров признался, что счёл за честь предложение войти в пятёрку "Единой России"

сегодня в 11:07

Стало известно, когда Бузова вернётся на сцену МХАТа

сегодня в 11:32

ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности России к убийству Натальи Эстемировой

сегодня в 11:27

Новости партнеров

Layer 1