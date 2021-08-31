В Кремле уточнили время вылета Путина во Владивосток и программу участия президента в ВЭФ

Президент России Владимир Путин вылетит во Владивосток вечером 31 августа, а уже 1 сентября начнётся работа главы государства на VI Восточном экономическом форуме. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня поздно вечером Путин вылетит во Владивосток. Завтра уже работа во Владивостоке", — сказал Песков.

В районе пяти вечера 1 сентября у президента будет встреча со школьниками во всероссийском детском центре "Океан", после этого он переедет в кампус на остров Русский, где примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями – учредителями "Альянса по защите детей в цифровой сфере", уточнил представитель Кремля. Следом по видеосвязи Путин откроет социальные объекты и объекты образования в Дагестане. После восьми вечера он примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

2 сентября глава государства отправится в Морской тренажёрный центр Университета имени адмирала Невельского, где готовят специалистов по спасению на воде. Потом президенту презентуют проекты развития Дальнего Востока. А в районе семи-восьми вечера он проведёт совещание по вопросам социального и экономического развития Дальнего Востока.

На следующий день модераторы и спикеры сессий расскажут о том, что они делали и обсуждали на форуме. Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания важных бизнес-документов, связанных с крупными инвестициями в регионе. На 15:00 назначена планёрка, в которой также по видеосвязи примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Также ожидаются видеообращения лидеров Аргентины, Китая, Индии и Таиланда.