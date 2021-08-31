В Кремле отреагировали на угрозы "Мужского государства" в адрес "Тануки"
По словам Пескова, правоохранительные органы должны реагировать на действия движения, если в них есть нарушения закона.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на вопрос о своём отношении к деятельности движения "Мужское государство", которое накануне оказалось в центре скандала из-за угроз в адрес ресторана "Тануки". По словам представителя Кремля, правоохранительные органы должны реагировать на действия движения, если в них есть нарушения закона.
"Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать", — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ об угрозах в адрес женщин, исходящих от активистов движения, но этот вопрос не является прерогативой Администрации Президента.
Ранее Лайф писал, что сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков после того, как в соцсетях "Тануки" был размещён пост с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Впрочем, некоторые пользователи Сети сочли происходящее пиар-акцией, которая затянулась.
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