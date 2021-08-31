В Кремле отреагировали на угрозы "Мужского государства" в адрес "Тануки"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на вопрос о своём отношении к деятельности движения "Мужское государство", которое накануне оказалось в центре скандала из-за угроз в адрес ресторана "Тануки". По словам представителя Кремля, правоохранительные органы должны реагировать на действия движения, если в них есть нарушения закона.

"Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ об угрозах в адрес женщин, исходящих от активистов движения, но этот вопрос не является прерогативой Администрации Президента.