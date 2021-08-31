Присяжные признали красноярского бизнесмена Быкова виновным в организации убийств
Следующее судебное заседание состоится 2 сентября, на нём подсудимому дадут последнее слово, после чего суд вынесет итоговое решение по делу.
Анатолий Быков. Фото © ТАСС / Андрей Самсонов
Присяжные признали виновным в организации двойного убийства в 1994 году красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова. Заседание проходило в Свердловском районном суде в Красноярске.
По мнению присяжных, предприниматель не заслуживает снисхождения. Как сообщает РИА "Новости", следующее судебное заседание состоится 2 сентября. На нём подсудимому дадут последнее слово, после чего суд вынесет итоговое решение по делу.
Напомним, Анатолий Быков обвиняется в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняло, что члены банды Быкова причастны к убийствам криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.
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