Песков рассказал об антителах у Путина

Ранее российский лидер на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о своих показателях антител после прививки от коронавирусной инфекции. По словам Путина, все его показатели "держатся хорошо" .

В конце июня во время прямой линии Путин всё же раскрыл, что привился от коронавируса "Спутником V". По его словам, после первого укола он не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а часа через четыре была чувствительность в месте укола. После второй прививки температура была 37,2, но быстро пришла в норму. При этом глава государства подчеркнул, что все российские препараты хорошие и качественные. Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. А 14 апреля — вторым.