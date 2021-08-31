В "Яндекс.Картах" раскрыли, как изменится ситуация с пробками в сентябре

Загруженность российских автомагистралей в сентябре особо не будет отличаться от той, что наблюдается в конце лета. Такой прогноз дают аналитики "Яндекс.Карт".

"В сентябре уровень пробок растёт крайне медленно. Даже 1 сентября рекордов ждать не стоит", — отметили специалисты.

Если сравнить средний балл августовских пробок по рабочим дням с семи до 22 часов в 15 городах-миллионниках России, то заметен постепенный рост с начала месяца. Эксперты связывают это с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году. При этом в "Яндексе" уточнили, что спад летних заторов происходит "очень плавно", растягиваясь с середины мая по середину июля.

При этом спад пробок в разных городах отличается. Так, сильнее всего за лето уровень пробок уменьшился в Новосибирске – на 1,94 балла, следом идёт Пермь – 1,54 балла, Самара — 1,23 балла. Москва заняла пятое место с показателем 1,12 балла.

