На иллюминаторах МКС обнаружили глубокие полости

На семи иллюминаторах из двадцати российского сегмента Международной космической станции (МКС) найдены глубокие каверны. Об этом рассказал дважды Герой Советского Союза, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв.

"Уязвимое место — иллюминаторы. На семи из них имеются глубокие каверны, что может сказаться на герметичности. В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стёкол иллюминаторов", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Соловьёва, их можно было бы прикрыть герметичными крышками, однако летать на станции без иллюминаторов бессмысленно.