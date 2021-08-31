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На иллюминаторах МКС обнаружили глубокие полости

Их можно было бы прикрыть герметичными крышками, однако в этом нет смысла, заметили в РКК "Энергия".

31 августа, 09:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На семи иллюминаторах из двадцати российского сегмента Международной космической станции (МКС) найдены глубокие каверны. Об этом рассказал дважды Герой Советского Союза, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв.

"Уязвимое место — иллюминаторы. На семи из них имеются глубокие каверны, что может сказаться на герметичности. В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стёкол иллюминаторов", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Соловьёва, их можно было бы прикрыть герметичными крышками, однако летать на станции без иллюминаторов бессмысленно.

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А ранее Лайф рассказывал, что космонавты обнаружили несквозные трещины в старейшем модуле МКС — "Заря". Существуют опасения, что они начнут расползаться по примеру предыдущих.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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