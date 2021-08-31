Банки не нашли нарушений Wildberries правил платёжных систем
Спустя пять дней после публикации информации о новых тарифах по карте "Мир" объёмы платежей по ней выросли на 62%, через SberPay — в 5,4 раза, через "Систему быстрых платежей" — в 2,8 раза.
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Банки России ответили международным платёжным системам по поводу введения Wildberries комиссии при оплате картами Visa и Mastercard. Кредитные организации указали, что законодательство РФ не запрещает введение скидок по российским платёжным инструментам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
"Банковское сообщество направило ответы в международные платёжные системы. В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платёжных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идёт о скидках по российским платёжным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях", — говорится в релизе компании.
Отмечается, что онлайн-ретейлер постоянно переговаривается с банковским сообществом и "оказывает необходимую консультационную и правовую поддержку". Кроме того, компания напомнила, что платёжная система "Мир" стала за пять дней самой популярной на Wildberries, когда только появилась информация о тарифах. Тогда же выросли и доли остальных российских платёжных систем. Так, по карте "Мир" объёмы продаж выросли на 62%, через SberPay — в 5,4 раза, через "Систему быстрых платежей" — в 2,8 раза. Согласно данным, этой осенью ожидается, что таким же образом расположатся системы оплат по объёмам в топ-3: "Мир" займёт первое место, SberPay — второе, а СБП — третье.
"Подобная практика существует во многих зарубежных странах. И если говорить о дискриминации пользователей, о которой заявляли международные платёжные системы, не является ли дискриминацией то, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платёжных систем, что и гражданам других стран, а также не наблюдаем ли мы дискриминацию российского бизнеса, для которого тарифы платёжных систем значительно выше, чем на других рынках?" — указали в Wildberries.
По данным пресс-службы, "ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться". Так, в других странах от 0,05 до 0,45% составляет ставка interchange, а у нас она значительно выше. Отмечается, что Wildberries продолжает работать в интересах покупателей и партнёров, то есть компания намерена и "дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках".
Напомним, Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Ранее эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером. Затем Visa пригрозила банкам штрафом в 25 тысяч долларов за комиссию на Wildberries. В ответ на это заявление Wildberries обвинила Visa и Mastercard в давлении на российские банки. По версии онлайн-ретейлера, иностранные платёжные системы незаконно грозят банкам штрафами и проявляют недобросовестную конкуренцию. Между тем в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили, что жалоб от Visa и Mastercard в связи с тем, что онлайн-магазин Wildberries предоставляет покупателям скидку при оплате заказа картами "Мир", через "Систему быстрых платежей" и SberPay не поступало. Отмечалось, что при получении соответствующих обращений они будут рассмотрены на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
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