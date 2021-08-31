Банки не нашли нарушений Wildberries правил платёжных систем

Банки России ответили международным платёжным системам по поводу введения Wildberries комиссии при оплате картами Visa и Mastercard. Кредитные организации указали, что законодательство РФ не запрещает введение скидок по российским платёжным инструментам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

"Банковское сообщество направило ответы в международные платёжные системы. В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платёжных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идёт о скидках по российским платёжным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях", — говорится в релизе компании.

Отмечается, что онлайн-ретейлер постоянно переговаривается с банковским сообществом и "оказывает необходимую консультационную и правовую поддержку". Кроме того, компания напомнила, что платёжная система "Мир" стала за пять дней самой популярной на Wildberries, когда только появилась информация о тарифах. Тогда же выросли и доли остальных российских платёжных систем. Так, по карте "Мир" объёмы продаж выросли на 62%, через SberPay — в 5,4 раза, через "Систему быстрых платежей" — в 2,8 раза. Согласно данным, этой осенью ожидается, что таким же образом расположатся системы оплат по объёмам в топ-3: "Мир" займёт первое место, SberPay — второе, а СБП — третье.

"Подобная практика существует во многих зарубежных странах. И если говорить о дискриминации пользователей, о которой заявляли международные платёжные системы, не является ли дискриминацией то, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платёжных систем, что и гражданам других стран, а также не наблюдаем ли мы дискриминацию российского бизнеса, для которого тарифы платёжных систем значительно выше, чем на других рынках?" — указали в Wildberries.