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Лайф снял подготовку к свадьбе Моргенштерна и его девушки на теплоходе в Москве

Неизвестно, будет ли на корабле действительно проходить торжество музыканта или это очередная его выходка, однако ранее рэпер обещал жениться нынешним летом и на воде.

31 августа, 09:20

Лайф показывает подготовку теплохода в Москве к свадьбе Моргенштерна и его 21-летней девушки. Видео © LIFE

На набережной Тараса Шевченко в Москве вовсю идёт подготовка к свадебному торжеству Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной. Лайф показывает проходящую на теплоходе работу.

На баннере, выполненном в голубом цвете, красуются имена молодых, ангелочек и аббревиатура "АД". На борту также видны две гигантские чёрные скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной, а напротив сцены — 26 двуспальных кроватей с чёрными простынями. Всего теплоход "Рио-1" вмещает 500 человек, час аренды стоит 30 тысяч.

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Неизвестно, будет ли на корабле действительно проходить торжество музыканта или это очередная его выходка. При этом ранее Моргенштерн уверял, что женится летом 2021 года, а свадьба пройдёт на воде.

А ранее Моргенштерн показал фото со 100 млн рублей и сообщил о покупке дома. Точную стоимость недвижимости и место её расположения рэпер не назвал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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