Лайф снял подготовку к свадьбе Моргенштерна и его девушки на теплоходе в Москве

Лайф показывает подготовку теплохода в Москве к свадьбе Моргенштерна и его 21-летней девушки. Видео © LIFE

На набережной Тараса Шевченко в Москве вовсю идёт подготовка к свадебному торжеству Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной. Лайф показывает проходящую на теплоходе работу.

На баннере, выполненном в голубом цвете, красуются имена молодых, ангелочек и аббревиатура "АД". На борту также видны две гигантские чёрные скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной, а напротив сцены — 26 двуспальных кроватей с чёрными простынями. Всего теплоход "Рио-1" вмещает 500 человек, час аренды стоит 30 тысяч.

Неизвестно, будет ли на корабле действительно проходить торжество музыканта или это очередная его выходка. При этом ранее Моргенштерн уверял, что женится летом 2021 года, а свадьба пройдёт на воде.