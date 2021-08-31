В селе на Кубани первоклашка оказался единственным учеником в классе

В селе Заря Выселковского района Краснодарского края на линейке школы № 20 1 сентября будет присутствовать всего один первоклассник, пишет сайт kp.ru. Семилетний Даня Нетутин сейчас повторяет стихотворение, которое расскажет на празднике, приуроченном ко Дню знаний.

Преподавать первокласснику будет мужчина — учитель начальных классов Станислав Калюжный тоже готовится к встрече. Он признаётся, что такой опыт у него впервые.

"Когда узнал, что ко мне в класс придёт всего лишь один ребёнок, я очень удивился. Для меня это непривычно. В прошлом году из начальной школы выпустил пять человек. Немного, конечно, но не один. Только деваться некуда — придётся искать индивидуальный подход к ученику. Уверен, у меня получится", — говорит учитель.

В селе Заря живёт 700 человек, а в школе № 20 всего девять классов и 50 учеников, из них в выпускном классе — семь. После девятого класса многие ребята поступают в техникумы.

Скучать первокласснику не придётся — в начальной школе для ребят устраивают праздники и все переменки они проводят вместе, а во втором классе там же учится родная сестра Даниила. Первый преподаватель Дани уже подготовился к началу учебного года. В расписании мальчика три предмета: русский язык, математика и литературное чтение. Занятия будут длиться по 40 минут. Для весёлых перемен приобретены раскраски и пластилин.

"На переменах мы с Даниилом будем рисовать, создавать поделки, лепить из пластилина. И гулять, конечно же, — свежий воздух необходим ученику! Я обязательно познакомлю своего ученика с ребятами из второго и третьего классов. В общем, программа у нас насыщенная. Даниил может не волноваться — одного не оставим! Скучно точно не будет", — рассказывает педагог.

Родители первоклассника не переживают за качество обучения сына. Они знают, что Станислав Сергеевич — опытный педагог. В семье Нетутиных восемь детей, и двое из них — воспитанники этого учителя.

"Станислав Сергеевич — прекрасный преподаватель. Он с лёгкостью находит общий язык с детьми и даёт им отличные знания, учит их писать, читать. И любовь к спорту прививает — занимается с ними самбо! Я рада, что у моего ребёнка будет такой учитель, — признаётся мама первоклассника Светлана.