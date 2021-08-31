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Впервые за год в России снизились цены на жильё

Эксперты считают, что это связано с увеличением предложения на рынке, а также со скидками на квартиры, которые застройщики продают в менее ликвидных районах.

31 августа, 08:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России впервые за год наконец-то снизились цены на жильё. При этом аналитики ожидают, что по итогам августа стоимость квартир ещё упадёт, пишет газета "Известия".

По словам главы федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, в Омске цены на квартиры по итогам июля снизились на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. Жильё подешевело и в столице. Так, на юго-востоке Москвы, где сейчас активно строится огромное количество жилых комплексов, за минувший месяц средняя стоимость квадратного метра упала на 1,5%. По расчётам аналитиков, через месяц жильё в столице может снизиться в цене ещё на 1,7%.

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Эксперты считают, что снижение цен связано с увеличением предложения на рынке, а также со скидками на квартиры, которые застройщики продают в менее ликвидных районах.

А ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рост цен на жильё прекратится в ближайшее время. По его мнению, отмена льгот по ипотеке сократит спрос, а вместе с ним и стоимость недвижимости.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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