Впервые за год в России снизились цены на жильё
Эксперты считают, что это связано с увеличением предложения на рынке, а также со скидками на квартиры, которые застройщики продают в менее ликвидных районах.
Фото © Pexels
В России впервые за год наконец-то снизились цены на жильё. При этом аналитики ожидают, что по итогам августа стоимость квартир ещё упадёт, пишет газета "Известия".
По словам главы федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, в Омске цены на квартиры по итогам июля снизились на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. Жильё подешевело и в столице. Так, на юго-востоке Москвы, где сейчас активно строится огромное количество жилых комплексов, за минувший месяц средняя стоимость квадратного метра упала на 1,5%. По расчётам аналитиков, через месяц жильё в столице может снизиться в цене ещё на 1,7%.
Риелторы готовятся к новым ценам: Сколько в сентябре будут стоить новостройки и квартиры на вторичном рынке
Эксперты считают, что снижение цен связано с увеличением предложения на рынке, а также со скидками на квартиры, которые застройщики продают в менее ликвидных районах.
А ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рост цен на жильё прекратится в ближайшее время. По его мнению, отмена льгот по ипотеке сократит спрос, а вместе с ним и стоимость недвижимости.
Лента новостей
Политолог Светов назвал "полную разруху" итогом 20-летней операции США в Афганистане
сегодня в 08:42
В Москве 11-классник устроил переполох среди родителей, отправив стих к 1 сентября про взрыв школы
сегодня в 08:35
В России впервые с 23 июня выявили менее 18 тысяч случаев ковида за сутки
сегодня в 08:33
Комментариев: 0