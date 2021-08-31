Впервые за год в России снизились цены на жильё

В России впервые за год наконец-то снизились цены на жильё. При этом аналитики ожидают, что по итогам августа стоимость квартир ещё упадёт, пишет газета "Известия".

По словам главы федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, в Омске цены на квартиры по итогам июля снизились на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. Жильё подешевело и в столице. Так, на юго-востоке Москвы, где сейчас активно строится огромное количество жилых комплексов, за минувший месяц средняя стоимость квадратного метра упала на 1,5%. По расчётам аналитиков, через месяц жильё в столице может снизиться в цене ещё на 1,7%.

Эксперты считают, что снижение цен связано с увеличением предложения на рынке, а также со скидками на квартиры, которые застройщики продают в менее ликвидных районах.