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Политолог Светов назвал "полную разруху" итогом 20-летней операции США в Афганистане

Оглядываясь назад и смотря в сентябрь 2001 года, можно сказать, что лучше бы американского вторжения не было, заметил специалист.

31 августа, 08:42
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

Итоги завершившейся миссии США в Афганистане очень противоречивые, ведь ситуация в регионе остаётся напряжённой. Об этом Лайфу заявил политолог Юрий Светов.

"Главный итог для Америки — это 2461 убитый, 20 тысяч раненых и, по разным оценкам, от триллиона до двух триллионов долларов, потраченных на эту кампанию. И в итоге они оставляют страну, в которой по-прежнему напряжённая обстановка, а накал отношений между противоборствующими силами может вылиться в гражданскую войну", — сказал Светов.

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Однако, заметил он, в какой-то степени Америке удавалось сдерживать распространение террористических структур по всему региону, и по этой причине многое в дальнейшем зависит от того, как удастся объединённым силам сдержать терроризм. Однако, оглядываясь назад и понимая весь эмоциональный накал сентября 2001 года, когда террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолёта и двумя из них разрушили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, можно говорить о том, что лучше бы американского вторжения в южноазиатскую страну не было.

"Ответственность европейской цивилизации за то, что творится в Афганистане, никто не снимает. Для Афганистана итог этой операции — полная разруха, и поэтому "Талибан"* практически без сопротивления занял всю страну. Население считает, видимо, что пусть будет такая власть, но своя, афганская, а не чужие", — заключил политолог.

Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.

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"Талибан" заявил о поражении США в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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