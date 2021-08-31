В Москве 11-классник устроил переполох среди родителей, отправив стих к 1 сентября про взрыв школы

Стихотворение ученика 11-го класса из столичного района Марьино переполошило многих родителей, ведь в нём были слова о взрыве школы. После того как стих увидела мама одной из учениц, она обратилась в полицию. Об этом Лайфу сообщил источник.

Правоохранители установили, что ребята обсуждали в чате подготовку к 1 сентября и одна из учениц напомнила о необходимости выучить стихи. Тогда парень пошутил и отправил стихотворение с "необычным" содержанием, в котором говорилось, что "мир давно прогнил", и был призыв к насилию над одноклассниками, а также строчка про взрыв школы.

После того как эти слова увидели родители ребят, мама одной из девочек обратилась в органы, но, по словам директора школы, в них не было никакой угрозы и всё это было лишь шуткой. Она также заметила, что родительница иногда злоупотребляла алкоголем и могла написать заявление в неадекватном состоянии. Подобных намерений у школьника раньше никогда не было, кроме того, он учится в этом учреждении с первого класса и демонстрирует хорошую успеваемость, а в будущем планирует стать медиком. Директриса уверена, что парень просто скопировал стишок из Сети, где накануне Дня знаний такие "юмористические" строчки часто гуляют среди школьников. Полицейские начали проверку.