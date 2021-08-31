Прибывший в США Зеленский заселился в пятизвёздочный отель через дорогу от Белого дома

Лидер Незалежной Владимир Зеленский и вся украинская делегация, находящиеся с визитом в Штатах, остановились в пятизвёздочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН). Фешенебельная гостиница расположена через дорогу от Белого дома.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Отмечается, что 31 августа в отеле Hay-Adams можно встретить "чуть ли не всё украинское правительство и офис президента". Как указывается на сайте гостиницы, стоимость люксового номера на двоих на одну ночь составляет до двух тысяч долларов.

Ранее политолог Андрей Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.