Правительство России завело официальный телеграм-канал
На этой площадке ежедневно будет появляться достоверная информация о работе кабмина.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Правительство РФ запустило официальный телеграм-канал. На этой площадке кабмин обещает ежедневно публиковать информацию о ключевых решениях, размещать отчёты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках премьера Михаила Мишустина и его заместителей.
"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального телеграм-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", — рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
А в прошлом году свой телеграм-канал завёл Роскомнадзор. Первое сообщение в нём датировалось 29 октября 2020 года. Также в Telegram с прошлого года есть канал Минкомсвязи "Госуслуги: для родителей", где публикуется актуальная и полная информация о господдержке российских семей.
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