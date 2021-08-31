Правительство России завело официальный телеграм-канал

Правительство РФ запустило официальный телеграм-канал. На этой площадке кабмин обещает ежедневно публиковать информацию о ключевых решениях, размещать отчёты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках премьера Михаила Мишустина и его заместителей.

"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального телеграм-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", — рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.