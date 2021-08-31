В Москве неизвестные испортили 400 электросамокатов, обмазав солидолом

В Москве неизвестные испортили 400 электрических самокатов, обмазав солидолом их электронные панели. Как Лайфу сообщил источник, повреждены были транспортные средства Nine bot max pro, принадлежащие двум разным фирмам — 300 гаджетов Urent и 100 — "Яндекса".

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа, однако в полицию представители кикшеринговых компаний обратились только 30-го числа. По нашим данным, самокаты, сдающиеся в аренду, были повреждены злоумышленниками около домов на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

По факту случившегося организована проверка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также подсчитывается сумма причинённого ущерба.