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В Москве неизвестные испортили 400 электросамокатов, обмазав солидолом

По нашим данным, повреждён оказался транспорт кикшеринговых компаний "Яндекс" и Urent. По факту инцидента правоохранители проводят проверку.

31 августа, 08:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве неизвестные испортили 400 электрических самокатов, обмазав солидолом их электронные панели. Как Лайфу сообщил источник, повреждены были транспортные средства Nine bot max pro, принадлежащие двум разным фирмам — 300 гаджетов Urent и 100 — "Яндекса".

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа, однако в полицию представители кикшеринговых компаний обратились только 30-го числа. По нашим данным, самокаты, сдающиеся в аренду, были повреждены злоумышленниками около домов на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

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По факту случившегося организована проверка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также подсчитывается сумма причинённого ущерба.

А ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами, два человека погибли. Она также отметила, что почти 80% подобных аварий "произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них".

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Девушка получила перелом ребра после наезда электросамокатчика в Москве

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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