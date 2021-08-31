НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пьяная жительница Новокузнецка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке

В какой-то момент её обидчица попыталась обезоружить соперницу — именно тогда неадекватная дама и открыла огонь.

31 августа, 08:08

Пьяная жительница Новокузнецка устроила разборки с пистолетом на детской площадке. Видео © LIFE

Жительница Новокузнецка не смогла стерпеть обиду после удара от другой женщины по лицу и стала угрожать той пистолетом. При этом её не смутили даже малыши, находившиеся в этот момент в непосредственной близости от конфликтующих — на детской площадке. На кадрах видно, как дамочка в состоянии опьянения подходит к женщине в чёрной куртке и направляет в её сторону оружие.

"Ты первая на меня кинулась, ты меня сейчас тронула. Кто сюда меня сейчас ударил?" — вопрошает она, указывая на скулу.

На все разумные аргументы убрать оружие из-за находившихся вокруг детей неадекватная не реагировала, продолжая своеобразный допрос. Ребята в какой-то момент начали плакать, а женщина в чёрной куртке попыталась обезвредить соперницу, когда та сделала не менее двух выстрелов. Нам пострадавшая показала перевязанную руку и дыру в плече — вероятно, от пули.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 2
Пришла в обед: Обруганная клиентка Почты России могла сама спровоцировать сотрудницу

Пришла в обед: Обруганная клиентка Почты России могла сама спровоцировать сотрудницу

В городском управлении МВД РФ Лайфу сообщили, что на место выезжал наряд патрульно-постовой службы. У агрессивной дамы изъяли пневматический пистолет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее Лайф рассказывал, что в Курске мужчина обстрелял 12-летнего мальчика из винтовки. Дома у злоумышленника обнаружили целый арсенал, а также свёрток с веществом, похожим на наркотики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Месть, болезнь или "проклятие Гули": Загадка смерти вора в законе Отари Бойцова на тайной квартире

23 августа, 21:40

"Калашников" разработал замену пистолету Макарова

23 августа, 09:03

В Москве неизвестные испортили 400 электросамокатов, обмазав солидолом

сегодня в 08:16

Прибывший в США Зеленский заселился в пятизвёздочный отель через дорогу от Белого дома

сегодня в 08:22

Пловец Николаев принёс сборной России 23-е золото на Паралимпиаде в Токио

сегодня в 08:22

Новости партнеров

Layer 1