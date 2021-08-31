Пьяная жительница Новокузнецка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке

Пьяная жительница Новокузнецка устроила разборки с пистолетом на детской площадке. Видео © LIFE

Жительница Новокузнецка не смогла стерпеть обиду после удара от другой женщины по лицу и стала угрожать той пистолетом. При этом её не смутили даже малыши, находившиеся в этот момент в непосредственной близости от конфликтующих — на детской площадке. На кадрах видно, как дамочка в состоянии опьянения подходит к женщине в чёрной куртке и направляет в её сторону оружие.

"Ты первая на меня кинулась, ты меня сейчас тронула. Кто сюда меня сейчас ударил?" — вопрошает она, указывая на скулу.

На все разумные аргументы убрать оружие из-за находившихся вокруг детей неадекватная не реагировала, продолжая своеобразный допрос. Ребята в какой-то момент начали плакать, а женщина в чёрной куртке попыталась обезвредить соперницу, когда та сделала не менее двух выстрелов. Нам пострадавшая показала перевязанную руку и дыру в плече — вероятно, от пули.





В городском управлении МВД РФ Лайфу сообщили, что на место выезжал наряд патрульно-постовой службы. У агрессивной дамы изъяли пневматический пистолет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.