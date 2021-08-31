Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в реанимацию на прошлой неделе с инсультом, перевели в обычную палату. Однако, как сообщил его директор Вячеслав Смородинов, состояние именитого актёра пока оставляет желать лучшего — сейчас он очень слаб и самостоятельно даже не может дойти до туалета.

"С памятью у него всё плохо, забывает, что говорил, боковое зрение ухудшилось, практически ничего не видит. Ходит слабовато, доходит до туалета, а обратно уже тяжело. Идти сам не может, сиделка помогает", — пояснил Смородинов в беседе с сайтом kp.ru.

К счастью, медики дают оптимистичные прогнозы относительно выздоровления 90-летнего Краско. После выписки из больницы актёр, как отметил его директор, отправится на реабилитацию в санаторий. Впрочем, сам артист уже "рвётся в бой" и настроен весьма бодро на следующий этап лечения.