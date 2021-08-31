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"Идти сам не может": Госпитализированный с инсультом Краско частично потерял память и зрение

Вскоре 90-летний артист отправится в санаторий на реабилитацию, отметил его директор. К счастью, медики дают оптимистичные прогнозы относительно полного выздоровления звезды.

31 августа, 07:50
<p>Иван Краско. Фото © ТАСС / Денис Вышинский</p>

Иван Краско. Фото © ТАСС / Денис Вышинский

Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в реанимацию на прошлой неделе с инсультом, перевели в обычную палату. Однако, как сообщил его директор Вячеслав Смородинов, состояние именитого актёра пока оставляет желать лучшего — сейчас он очень слаб и самостоятельно даже не может дойти до туалета.

"С памятью у него всё плохо, забывает, что говорил, боковое зрение ухудшилось, практически ничего не видит. Ходит слабовато, доходит до туалета, а обратно уже тяжело. Идти сам не может, сиделка помогает", — пояснил Смородинов в беседе с сайтом kp.ru.

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"Отказала нога": Директор госпитализированного с инсультом Краско рассказал, как актёр угодил в реанимацию

К счастью, медики дают оптимистичные прогнозы относительно выздоровления 90-летнего Краско. После выписки из больницы актёр, как отметил его директор, отправится на реабилитацию в санаторий. Впрочем, сам артист уже "рвётся в бой" и настроен весьма бодро на следующий этап лечения.

Как сообщал Лайф, плохо 90-летнему артисту стало ещё 25 августа, однако, по словам его экс-супруги, он откладывал обращение к врачу. В результате Ивана Краско отвезли в реанимацию прямо с дачи.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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