Путин подписал указ о единовременной выплате военным, предложенной на съезде "Единой России"
Эта мера поддержки распространится также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.
Так, средства получат военнослужащие-контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии.
По 15 тысяч рублей военным и силовикам переведут в сентябре. Эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.
Напомним, Владимир Путин предложил по итогам 2021 года осуществить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". А 24 августа в ходе съезда ЕР президент предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Путин также заметил, что по 15 тысяч рублей должны получить все, вне зависимости от звёзд на погонах.
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