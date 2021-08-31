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Путин подписал указ о единовременной выплате военным, предложенной на съезде "Единой России"

Эта мера поддержки распространится также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов.

31 августа, 07:50
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Так, средства получат военнослужащие-контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии.

По 15 тысяч рублей военным и силовикам переведут в сентябре. Эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.

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Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам

Напомним, Владимир Путин предложил по итогам 2021 года осуществить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". А 24 августа в ходе съезда ЕР президент предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Путин также заметил, что по 15 тысяч рублей должны получить все, вне зависимости от звёзд на погонах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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