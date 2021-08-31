Обвинение запросило для белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой 12 лет тюрьмы
При этом ранее в соцсетях появилась информация о том, что ей вынесли приговор, но это не подтвердилось, сейчас в суде идут прения сторон.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Гособвинение запросило для одного из лидеров белорусской оппозиции, Марии Колесниковой, 12 лет лишения свободы. Её обвиняют в призывах через СМИ и Интернет к "действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на адвокатов.
Такой же срок прокурор запросил и для оппозиционера Максима Знака. При этом ранее в соцсетях появилась информация о том, что оппозиционерам вынесли приговоры — она не подтвердилась, сейчас в суде идут прения сторон.
Напомним, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была арестована в 2020 году по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. Позднее Колесникова раскрыла подробности своего задержания. Оппозиционерка тогда утверждала, что сотрудники спецслужб пытались выдворить её за пределы страны, надели мешок на голову и угрожали физической расправой.
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