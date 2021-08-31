Обвинение запросило для белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой 12 лет тюрьмы

Гособвинение запросило для одного из лидеров белорусской оппозиции, Марии Колесниковой, 12 лет лишения свободы. Её обвиняют в призывах через СМИ и Интернет к "действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на адвокатов.

Такой же срок прокурор запросил и для оппозиционера Максима Знака. При этом ранее в соцсетях появилась информация о том, что оппозиционерам вынесли приговоры — она не подтвердилась, сейчас в суде идут прения сторон.