Общественник подал в Генпрокуратуру заявление на Джигана, обвинив в пропаганде ЛГБТ

Директор Национального родительского комитета, психолог Юрий Оболонский подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ на рэпера Джигана после того, как исполнитель опубликовал в "Инстаграме" ролики, на которых едет на водном мотоцикле и матерится.

"Неужели нельзя найти другой способ самовыражения? Ну обратились бы в Национальный родительский комитет, мы бы его распиарили, в детские сады сходил бы. У него же хороший имидж Деда Мороза, а он сделал образ Бармалея. Ну что, он показал своим подписчикам эту блевотину? Это же кошмар, оскорбление и унижение, создание комплекса неполноценности", — объяснил Оболонский Лайфу.

По его мнению, Джиган, являющийся отцом четверых детей, должен обязательно состоять в Национальном комитете родителей и пропагандировать семейные ценности. А роликам исполнителя и прозвучавшим в них словам даст оценку Генпрокуратура, заметил наш собеседник.

"И здесь дело не в личностях, но мне важно, чтобы такой ужас не повторился ни в "Фейсбуке", ни на "Ютубе". Я буду бить не по Джигану конкретно, а по прецеденту и рекламодателям, чтобы приравнивать такую деятельность к экстремистской", — уточнил Оболонский.

Кроме того, он заявил, что Джиган пытается сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, так как "использует лексику, свойственную ЛГБТ". Директор комитета хочет, чтобы рэпер извинился перед своими подписчиками и отработал на рождественских праздниках в детских садах и школах Дедом Морозом. Стоит отметить, что сейчас ролики удалены из соцсетей музыканта.