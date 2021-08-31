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Общественник подал в Генпрокуратуру заявление на Джигана, обвинив в пропаганде ЛГБТ

В Национальном родительском комитете считают, что рэперу больше подходит образ Деда Мороза, нежели Бармалея.

31 августа, 09:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/iamgeegun/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iamgeegun</a></p>

Фото © Instagram / iamgeegun

Директор Национального родительского комитета, психолог Юрий Оболонский подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ на рэпера Джигана после того, как исполнитель опубликовал в "Инстаграме" ролики, на которых едет на водном мотоцикле и матерится.

"Неужели нельзя найти другой способ самовыражения? Ну обратились бы в Национальный родительский комитет, мы бы его распиарили, в детские сады сходил бы. У него же хороший имидж Деда Мороза, а он сделал образ Бармалея. Ну что, он показал своим подписчикам эту блевотину? Это же кошмар, оскорбление и унижение, создание комплекса неполноценности", — объяснил Оболонский Лайфу.

По его мнению, Джиган, являющийся отцом четверых детей, должен обязательно состоять в Национальном комитете родителей и пропагандировать семейные ценности. А роликам исполнителя и прозвучавшим в них словам даст оценку Генпрокуратура, заметил наш собеседник.

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"И здесь дело не в личностях, но мне важно, чтобы такой ужас не повторился ни в "Фейсбуке", ни на "Ютубе". Я буду бить не по Джигану конкретно, а по прецеденту и рекламодателям, чтобы приравнивать такую деятельность к экстремистской", — уточнил Оболонский.

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Кроме того, он заявил, что Джиган пытается сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, так как "использует лексику, свойственную ЛГБТ". Директор комитета хочет, чтобы рэпер извинился перед своими подписчиками и отработал на рождественских праздниках в детских садах и школах Дедом Морозом. Стоит отметить, что сейчас ролики удалены из соцсетей музыканта.

А ранее супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала, как рэпер сделал ей предложение. В силу стремительно развивавшихся событий в день свадьбы звёздная пара не закатывала какой-то грандиозный банкет, а ограничилась домашними посиделками с родными, призналась инста-дива.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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