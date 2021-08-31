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Королевские покои: Появились фото из люкса Зеленского в пятизвёздочном отеле Вашингтона стоимостью $2 тысячи за ночь

В этой же гостинице, расположенной через дорогу от Белого дома, остановилась вся украинская делегация. В её составе — главы "Нафтогаза", МИД и Минобороны Незалежной.

31 августа, 09:45

Фото © Facebook / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, где запланирована его встреча с американским коллегой Джо Байденом, остановился в пятизвёздочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне. Как указывается на сайте гостиницы, стоимость люксового номера на двоих на одну ночь составляет до двух тысяч долларов. В Сети появились фото этих роскошных апартаментов.

  • Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
    Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
  • Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
    Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
  • Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
    Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

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Политолог Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Политолог Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

В этой же гостинице, расположенной через дорогу от Белого дома, остановились члены украинской делегации, среди которых — председатель "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Дмитрий Кулеба, а также глава Минобороны Андрей Таран.

Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем его перенесли. В Белом доме подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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