Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, где запланирована его встреча с американским коллегой Джо Байденом, остановился в пятизвёздочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне. Как указывается на сайте гостиницы, стоимость люксового номера на двоих на одну ночь составляет до двух тысяч долларов. В Сети появились фото этих роскошных апартаментов.







В этой же гостинице, расположенной через дорогу от Белого дома, остановились члены украинской делегации, среди которых — председатель "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Дмитрий Кулеба, а также глава Минобороны Андрей Таран.