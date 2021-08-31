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В Кремле отреагировали на визит Зеленского в США

Москва ожидает, что Вашингтон сможет использовать своё влияние на Киев, чтобы побудить украинскую сторону пойти по пути реализации Минских договорённостей.

31 августа, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Россия не считает себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины и не собирается это делать — так в Кремле прокомментировали визит Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве будут следить за результатами этих переговоров.

"Единственное, мы очень внимательно отслеживаем результат этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать своё влияние на господина Зеленского, чтобы побудить его всё-таки пойти по пути реализации Минских договорённостей, а также договорённостей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу "минского урегулирования". Вот, наверное, что мы ожидали бы", — отметил представитель Кремля.

При этом в Москве не считают, что эта поездка Зеленского несёт риски для отношений РФ и США.

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Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа. Лидер Незалежной уже прибыл в США.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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