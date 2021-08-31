Рогозин предложил построить рядом с Восточным город российской космонавтики

На базе ЗАТО Циолковский, находящегося в Амурской области возле космодрома Восточный, можно простроить город российской космонавтики. С таким предложением выступил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики", — написал он в "Фейсбуке".

Рогозин заметил, что это позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники. А на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток, считает глава госкорпорации.