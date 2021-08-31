Рогозин предложил построить рядом с Восточным город российской космонавтики
Это позволит создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники недалеко от космодрома, заметил он.
Город Циолковский. Фото © Wikipedia / Dima Ostrovsky
На базе ЗАТО Циолковский, находящегося в Амурской области возле космодрома Восточный, можно простроить город российской космонавтики. С таким предложением выступил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики", — написал он в "Фейсбуке".
Рогозин заметил, что это позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники. А на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток, считает глава госкорпорации.
А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению главы оборонного ведомства, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Президент России Владимир Путин это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
Позднее стало известно, что первый полностью новый город в Сибири из тех, о создании которых ранее говорил Шойгу, с большой долей вероятности построят на границе Хакасии и Красноярского края, а именно — в Минусинской котловине.
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