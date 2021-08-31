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Путин 4 сентября посетит космодром Восточный

В этот день рано-рано утром глава государства отправится в Благовещенск, а с девяти часов будет находиться на космодроме.

31 августа, 09:55
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Ларкин</a></p>

Фото © Wikipedia / Владислав Ларкин

Президент России Владимир Путин 4 сентября планирует посетить космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что рано-рано утром 4-го числа глава государства отправится в Благовещенск, а с девяти утра он будет находиться на космодроме.

Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября

Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября

Ранее Дмитрий Песков уже сообщал о планах президента посетить космодром Восточный после поездки во Владивосток, однако точное время его прибытия не уточнял.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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