Путин 4 сентября посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин 4 сентября планирует посетить космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что рано-рано утром 4-го числа глава государства отправится в Благовещенск, а с девяти утра он будет находиться на космодроме.