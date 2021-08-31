Путин 4 сентября посетит космодром Восточный
В этот день рано-рано утром глава государства отправится в Благовещенск, а с девяти часов будет находиться на космодроме.
Фото © Wikipedia / Владислав Ларкин
Президент России Владимир Путин 4 сентября планирует посетить космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что рано-рано утром 4-го числа глава государства отправится в Благовещенск, а с девяти утра он будет находиться на космодроме.
Ранее Дмитрий Песков уже сообщал о планах президента посетить космодром Восточный после поездки во Владивосток, однако точное время его прибытия не уточнял.
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