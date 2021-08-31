Переговоры Путина и Лукашенко в Москве завершатся пресс-конференцией

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что 9 сентября в Москве состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которой пройдёт пресс-конференция.

"Я вам могу подтвердить, что действительно на 9-е число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию", — сказал журналистам представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.

"Давайте дождёмся глав государств, не будем забегать вперёд", — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, до этого Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в середине июля. В ходе переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.