В России в сентябре начнут тестировать "кефирную" вакцину от коронавируса

Учёные Института экспериментальной медицины (ИЭМ) планируют напоить американских хомячков новой "кефирной" вакциной от коронавируса. Эксперимент будет проходить в сентябре текущего года в 48-м Центральном научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил автор "кефирной" вакцины, член-корреспондент РАН, завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов в беседе с mk.ru.

Отмечается, что вакцина от коронавируса, которую нужно просто выпить, напоминает по виду и вкусу обычный кефир. Идея её создания связана с тем, что любой вирус начинает проникновение в организм со слизистой — из глотки, из бронхов, из кишечника. Новая вакцина от ковида относится к векторным. Так, вектором препарата является бактерия энтерококк (обитает в организме каждого млекопитающего). К ней подсоединяется ген коронавируса, на который иммунная система производит реакцию, и тогда начинают вырабатываться антитела.

По словам Суворова, существуют преимущества "кефирной" вакцины по сравнению с другими препаратами с точек зрения научной и коммерческой. Так, первая заключается в том, что выработка антител начинается с поверхности слизистой. Поскольку большое число "вакцин заточено на производство антител иммуноглобулинов класса G, которые появляются в крови, наши вакцины в большей степени вырабатывают иммуноглобулины класса А", отметил собеседник портала.

"За счёт того, что они вырабатываются на слизистой, мы можем защитить от инфекции ещё до того, как она набрала силу и проникла в кровь. Причём среди иммуноглобулинов класса А большинство является нейтрализующими, чего не скажешь про антитела иммуноглобулина класса G", — объяснил учёный.

При этом Суворов подчеркнул, что можно разработать назальную вакцину от коронавируса, но наиболее эффективным является пероральный способ. Это, во-первых, связано с тем, что основная часть рецепторов для ковида находится в кишечнике, в тонкой кишке.

"Второе — выпить вакцину гораздо проще технологически: выпил — и вперёд. Приемлем и вариант в виде капсул для проглатывания, поскольку эти бактерии можно высушивать. Попадая в кишечник, они будут также взаимодействовать с иммунной системой", — рассказал член-корреспондент РАН.

Он отметил, что прежде всего следует проверить протективность новой вакцины от коронавируса на животных. В отличие от крыс, хомячки могут заражаться ковидом, поэтому выбор и пал на них. Кроме того, по словам Суворова, учёные должны "посмотреть не только наличие антител, а их способность противостоять заражению". А в случае удачных испытаний "кефирную" вакцину человеку нужно будет принимать дважды для защиты от коронавируса.

"Причём первый раз лучше дробно: разделить 70–100 миллилитров на три приёма через день, чтобы бактерии могли нормально колонизировать кишечник. Второй раз следует принять вакцину через 21 день уже однократно, также в количестве 100 мл. Надеюсь, что клинические испытания позволят точнее подобрать дозу", — заключил Александр Суворов.