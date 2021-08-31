"Аэрофлот" пообещал поднять зарплату бортпроводникам и пилотам после материала Лайфа

После публикации Лайфа о том, что "Аэрофлот" экономит на своих пилотах и персонале, генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов сообщил о принятом решении увеличить зарплаты бортпроводникам.

Так, по его словам, с 1 сентября рядовой стюард "Аэрофлота" ежемесячно будет получать от 100 до 150 тысяч рублей в зависимости от часов налёта. При этом повышение зарплаты, как указал Полубояринов, будет происходить поэтапно. Он отметил, что первые выплаты сотрудники получат уже в конце октября – начале ноября.

"Мы сейчас рассчитываем наши финансовые возможности, утверждаем новое расписание на зиму и планируем примерное расписание на лето 2022 года. Мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать, и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты", — передаёт ТАСС слова гендиректора "Аэрофлота".

Полубояринов также сообщил, что в середине сентября планирует поднять вопрос о повышении зарплат пилотам. Он добавил, что сейчас командир воздушного судна получает около 350 тысяч рублей в месяц.