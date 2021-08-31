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Лайф узнал, чем Моргенштерн угостит родных и друзей на свадьбе

Тем временем теплоход, на котором и планируется торжество, стремительно превращается в банкетный зал. Судно уже украсили розовыми и белыми шарами, а также водрузили на него двуспальные кровати.

31 августа, 11:13

Самса, пельмени и чёрные булочки для бургеров: Лайф узнал меню свадьбы Моргенштерна. Видео © LIFE

На набережной Тараса Шевченко в столице продолжается подготовка к свадьбе Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной. К слову, пока не известно, будет ли на теплоходе действительно проходить торжество или это очередная выходка музыканта.

Судя по фотографиям, которые оказались в распоряжении Лайфа, в меню мероприятия точно будет много выпечки. Так, для банкета заготовлены самса и пельмени. Помимо них звёздного часа в коробках дожидаются чёрные булочки для бургеров. О них, кстати, эпатажный рэпер поёт с Тимати в песне "Чёрный бургер".

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Замороженные пельмени ждут своего часа. Фото © LIFE
    Замороженные пельмени ждут своего часа. Фото © LIFE
  • Чёрные булочки для бургеров также приготовлены для торжества. Фото © LIFE
    Чёрные булочки для бургеров также приготовлены для торжества. Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Теплоход, на котором и планируется торжество, стремительно превращается в банкетный зал. Там красуется гигантский баннер с именами молодожёнов. На борту также видны двуспальные чёрные кровати. При этом сам зал украшен розовыми и белыми шарами. Судя по всему, к ним в качестве украшения добавят миниатюрные букеты цветов нежного оттенка.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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