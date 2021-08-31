Лайф узнал, чем Моргенштерн угостит родных и друзей на свадьбе
Тем временем теплоход, на котором и планируется торжество, стремительно превращается в банкетный зал. Судно уже украсили розовыми и белыми шарами, а также водрузили на него двуспальные кровати.
Самса, пельмени и чёрные булочки для бургеров: Лайф узнал меню свадьбы Моргенштерна. Видео © LIFE
На набережной Тараса Шевченко в столице продолжается подготовка к свадьбе Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной. К слову, пока не известно, будет ли на теплоходе действительно проходить торжество или это очередная выходка музыканта.
Судя по фотографиям, которые оказались в распоряжении Лайфа, в меню мероприятия точно будет много выпечки. Так, для банкета заготовлены самса и пельмени. Помимо них звёздного часа в коробках дожидаются чёрные булочки для бургеров. О них, кстати, эпатажный рэпер поёт с Тимати в песне "Чёрный бургер".
Теплоход, на котором и планируется торжество, стремительно превращается в банкетный зал. Там красуется гигантский баннер с именами молодожёнов. На борту также видны двуспальные чёрные кровати. При этом сам зал украшен розовыми и белыми шарами. Судя по всему, к ним в качестве украшения добавят миниатюрные букеты цветов нежного оттенка.
Ранее Моргенштерн показал фото со ста миллионами рублей и сообщил о покупке дома. Точную стоимость недвижимости и место её расположения рэпер не назвал.
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