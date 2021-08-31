Москвичей предупредили о приближении бабьего лета

"Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", — цитирует его РИА "Новости".

А вот в последний день лета погода порадует москвичей: 31 августа в столице будет до +26 градусов. Однако уже в ночь на 1 сентября ожидается резкое похолодание: температура опустится до +15.