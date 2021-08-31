НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвичей предупредили о приближении бабьего лета

Его предвестник — это похолодание, которое ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.

31 августа, 11:11
<p>Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Грядущее похолодание в центральной части России можно расценивать как предвестник бабьего лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", цитирует его РИА "Новости".

Перечислены 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября

Перечислены 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября

А вот в последний день лета погода порадует москвичей: 31 августа в столице будет до +26 градусов. Однако уже в ночь на 1 сентября ожидается резкое похолодание: температура опустится до +15.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы

сегодня в 10:20

Мощные ливни и шквалистый ветер обрушатся на ряд регионов России

22 августа, 19:29

ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности России к убийству Натальи Эстемировой

сегодня в 11:27

Путин и Лукашенко на встрече в Москве могут согласовать дорожные карты по интеграции

сегодня в 11:23

В России пока не выявляли новый "скоростной" штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР

сегодня в 11:22

Новости партнеров

Layer 1