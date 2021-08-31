Москвичей предупредили о приближении бабьего лета
Его предвестник — это похолодание, которое ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.
Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Грядущее похолодание в центральной части России можно расценивать как предвестник бабьего лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", — цитирует его РИА "Новости".
А вот в последний день лета погода порадует москвичей: 31 августа в столице будет до +26 градусов. Однако уже в ночь на 1 сентября ожидается резкое похолодание: температура опустится до +15.
Комментариев: 0