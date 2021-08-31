Стало известно, что чаще всего покупают и продают в Сети представители разных профессий

Сервисы "Юла" и "VK Работа" выяснили, что чаще всего продают и покупают в Сети представители разных профессий. В топ-3 покупок вошли телефоны, обувь и верхняя одежда. Об этом свидетельствуют результаты исследования, имеющегося в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что у представителей каждой профессии есть свои любимые товары. Так, администраторы и парикмахеры чаще выбирают обувь. Уборщики предпочитают покупать в Сети растения и семена, водители — запчасти, мастера маникюра — верхнюю одежду. Офисные работники в большинстве случаев приобретают обувь, одежду и аксессуары. Программисты отдают предпочтение товарам для ремонта и строительства. Юристы часто покупают игрушки. А вот домашних питомцев по объявлениям в Сети чаще всего ищут кассиры, продавцы и упаковщики.

В продажах тоже интересные тенденции. Например, бухгалтеры чаще всего продают текстиль и ковры, а юристы — товары для ремонта и строительства. Повара и упаковщики выставляют на продажу растения и семена. Парикмахеры — самокаты, гироскутеры и велосипеды. Официанты продают книги и журналы.