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Стало известно, что чаще всего покупают и продают в Сети представители разных профессий

Эксперты проанализировали объявления, которые публикуют администраторы, парикмахеры, водители, уборщики и многие другие.

31 августа, 11:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сервисы "Юла" и "VK Работа" выяснили, что чаще всего продают и покупают в Сети представители разных профессий. В топ-3 покупок вошли телефоны, обувь и верхняя одежда. Об этом свидетельствуют результаты исследования, имеющегося в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что у представителей каждой профессии есть свои любимые товары. Так, администраторы и парикмахеры чаще выбирают обувь. Уборщики предпочитают покупать в Сети растения и семена, водители — запчасти, мастера маникюра — верхнюю одежду. Офисные работники в большинстве случаев приобретают обувь, одежду и аксессуары. Программисты отдают предпочтение товарам для ремонта и строительства. Юристы часто покупают игрушки. А вот домашних питомцев по объявлениям в Сети чаще всего ищут кассиры, продавцы и упаковщики.

В продажах тоже интересные тенденции. Например, бухгалтеры чаще всего продают текстиль и ковры, а юристы — товары для ремонта и строительства. Повара и упаковщики выставляют на продажу растения и семена. Парикмахеры — самокаты, гироскутеры и велосипеды. Официанты продают книги и журналы.

Составлен топ-5 самых бесполезных, но популярных товаров с AliExpress

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А ранее AliExpress назвала самые популярные канцтовары перед 1 сентября. За стартовый набор из популярных школьных канцтоваров россияне готовы заплатить 1,7 тысячи рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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