Лавров: Власти Украины поняли, что Крым — дело решённое

Украинские власти наконец поняли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно. Об этом во вторник заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе — в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым — дело решённое, мы на этот счёт уже давным-давно всем всё объяснили, и все поняли, включая, я убеждён, самих украинских руководителей", — уверен российский министр.