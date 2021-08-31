Лавров: Власти Украины поняли, что Крым — дело решённое
Глава российского МИД считает, что официальному Киеву давно пора отказаться от публичной дискуссии вокруг статуса полуострова.
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Украинские власти наконец поняли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно. Об этом во вторник заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.
"Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе — в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым — дело решённое, мы на этот счёт уже давным-давно всем всё объяснили, и все поняли, включая, я убеждён, самих украинских руководителей", — уверен российский министр.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Более того, 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняло участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.
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