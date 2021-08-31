Режиссёр Балагов завершил съёмки пилота по игре The Last of Us для HBO

Российский режиссёр Кантемир Балагов постом в "Инстаграме" сообщил, что завершил работу над пилотным эпизодом сериала по популярной игре The Last of Us для телеканала HBO.

"Моя работа здесь выполнена. Я благодарен за предоставленную возможность. Это был отличный опыт со взлётами и падениями. А теперь назад, в Россию-матушку", — написал Балагов в соцсети.

Фото © Instagram / kantemir_balag

Аналитики не исключают, что The Last of us станет дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO. Действие новинки развернётся после глобальной пандемии, вызванной мутировавшим вирусом. Главные герои — контрабандист Джоэл (Паскаль) и девочка-подросток Элли (Белла Рамзи) — должны пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны. И, конечно же, на пути им встретятся жуткие монстры и опасные враги.