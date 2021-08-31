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Режиссёр Балагов завершил съёмки пилота по игре The Last of Us для HBO

В работе ему помогали оператор Ксения Середа, сценарист Нил Дракманн, актёр Педро Паскаль. Дата выхода сериала пока не названа, ожидать его нужно не раньше 2022 года.

31 августа, 10:56
<p>Кинорежиссёр Кантемир Балагов. Фото © Instagram / kantemir_balag</p>

Кинорежиссёр Кантемир Балагов. Фото © Instagram / kantemir_balag

Российский режиссёр Кантемир Балагов постом в "Инстаграме" сообщил, что завершил работу над пилотным эпизодом сериала по популярной игре The Last of Us для телеканала HBO.

"Моя работа здесь выполнена. Я благодарен за предоставленную возможность. Это был отличный опыт со взлётами и падениями. А теперь назад, в Россию-матушку", — написал Балагов в соцсети.

Фото © Instagram / kantemir_balag

Фото © Instagram / kantemir_balag

Аналитики не исключают, что The Last of us станет дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO. Действие новинки развернётся после глобальной пандемии, вызванной мутировавшим вирусом. Главные герои — контрабандист Джоэл (Паскаль) и девочка-подросток Элли (Белла Рамзи) — должны пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны. И, конечно же, на пути им встретятся жуткие монстры и опасные враги.

"Самолично тебя грохну". Режиссёру Балагову пригрозили расправой в случае провала сериала по The Last of Us

"Самолично тебя грохну". Режиссёру Балагову пригрозили расправой в случае провала сериала по The Last of Us

Напомним, в марте 2020-го кинематографист вошёл в список Forbes "30 самых перспективных европейцев до 30 лет". Его оценили за дебютный фильм "Теснота", который получил приз FIPRESCI на Каннском фестивале в 2017 году, и драму 2019 года "Дылда", попавшую в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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