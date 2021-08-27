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Юлия Пересильд заткнула хейтеров, показав, как тяжело проходит подготовка к космическому фильму

Актриса театра и кино Юлия Пересильд не упустила возможности намекнуть на критику, свалившуюся на фильм под рабочим названием "Вызов" ещё даже до начала съёмок.

27 августа, 11:29

Фото © Instagram / juliaperesild

С момента объявления кастинга на главные роли в "Вызове" на картину непрерывным потоком льётся критика. Судя по всему, исполнительницу главной роли в грядущем космическом фильме Юлию Пересильд такие заявления сильно задевают. В недавней Instagram-публикации девушка рассказала, как проходят её дни за считаные недели до отправления на Международную космическую станцию и с какими трудностями она сталкивается ради того, чтобы первый художественный фильм, снятый в космосе, всё-таки случился.

Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по четыре-шесть часов без перерыва… разбор полётов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию… анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять

Юлия Пересильд

Фото © Instagram / juliaperesild

Фото © Instagram / juliaperesild

Ранее Юлию чуть ли не лично обвиняли в том, что она заняла место профессионального космонавта на миссии. Но, судя по нагрузкам и следам маски на фотографии, будущей первой актрисе в космосе позавидовать нельзя. Ремесло девушки само по себе нелёгкое, тем более в 421 километре от Земли.

А завтра будет новый день и новые задачи… слово "тяжело" не подходит — оно какое-то обычное и лёгкое. Формулировать, "как это было", будем потом. А пока учиться, учиться и ещё раз учиться. Терпеливо слушая замечания…

Юлия Пересильд

Фото © Instagram / sashagusov

Фото © Instagram / sashagusov

Напомним, запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября 2021 года. Помимо Юлии на МКС также отправятся режиссёр Клим Шипенко и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Художественный фильм "Вызов" входит в научно-просветительский проект, в рамках которого снимут серию документалок о предприятиях ракетно-космической отрасли и её действующих специалистах, пишет "Кинопоиск".

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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