Юлия Пересильд заткнула хейтеров, показав, как тяжело проходит подготовка к космическому фильму

С момента объявления кастинга на главные роли в "Вызове" на картину непрерывным потоком льётся критика. Судя по всему, исполнительницу главной роли в грядущем космическом фильме Юлию Пересильд такие заявления сильно задевают. В недавней Instagram-публикации девушка рассказала, как проходят её дни за считаные недели до отправления на Международную космическую станцию и с какими трудностями она сталкивается ради того, чтобы первый художественный фильм, снятый в космосе, всё-таки случился.

Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по четыре-шесть часов без перерыва… разбор полётов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию… анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять Юлия Пересильд

Фото © Instagram / juliaperesild

Ранее Юлию чуть ли не лично обвиняли в том, что она заняла место профессионального космонавта на миссии. Но, судя по нагрузкам и следам маски на фотографии, будущей первой актрисе в космосе позавидовать нельзя. Ремесло девушки само по себе нелёгкое, тем более в 421 километре от Земли.

А завтра будет новый день и новые задачи… слово "тяжело" не подходит — оно какое-то обычное и лёгкое. Формулировать, "как это было", будем потом. А пока учиться, учиться и ещё раз учиться. Терпеливо слушая замечания… Юлия Пересильд

Фото © Instagram / sashagusov