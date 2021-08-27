Дава признался, почему у него нет зуба, из-за которого над ним постоянно издеваются в Сети
С тех пор как Давид Манукян обрёл популярность по всей России, хейтеры не упускали возможности подколоть бывшего Бузовой за то, что, несмотря на "успех", у него не хватает зубов. Блогер раскрыл карты.
Кадр из видео © Instagram / dava_m
Каких только претензий не было к Даве с начала его карьеры в качестве блогера и певца. С Бузовой он встречался не по любви, репертуар у него сомнительный, с Киркоровым он подружился только ради хайпа... ещё и зуба нет! Хотя, казалось бы, деньги на стоматолога у звезды явно есть. Парень долго не комментировал нападки хейтеров, но недавно в "Инстаграме" всё-таки ответил на вопрос подписчика: "Где зуб?"
Кадры из видео © Instagram / dava_m
Оказывается, Дава потерял зуб из-за свища. Поэтому же кость в этом месте разъело, и врачи просто не могли установить штифт, чтобы вставить зуб. Поэтому артист решил подождать, пока всё заживёт. Но с тех пор прошло много времени, и сейчас Дава уже может поставить имплант, вот только делать это он не торопится: по его словам, из-за вмешательства у него точно опухнет пол-лица.
Фото © Instagram / dava_m
К видео певец прикрепил голосование, ставить ему имплант или нет. Судя по результатам, скоро артист выйдет в инстаграм-истории dava_m с опухшим после операции лицом. За установку выступило больше 60 процентов проголосовавших.
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