Дава признался, почему у него нет зуба, из-за которого над ним постоянно издеваются в Сети

С тех пор как Давид Манукян обрёл популярность по всей России, хейтеры не упускали возможности подколоть бывшего Бузовой за то, что, несмотря на "успех", у него не хватает зубов. Блогер раскрыл карты.