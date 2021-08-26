Блиновская отпраздновала день рождения за 119 миллионов, и вот кому действительно помогли её марафоны

Ургант, Собчак, Киркоров — и это далеко не все звёзды, которые отметились на празднике. На всё у "исполняющей желания" блогерши ушло больше 120 миллионов рублей.