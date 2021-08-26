Блиновская отпраздновала день рождения за 119 миллионов, и вот кому действительно помогли её марафоны
Ургант, Собчак, Киркоров — и это далеко не все звёзды, которые отметились на празднике. На всё у "исполняющей желания" блогерши ушло больше 120 миллионов рублей.
Блогер и автор тренингов Елена Блиновская на днях с небывалым размахом отметила свой день рождения. Всё проходило в пятизвёздочной гостинице на Алтае. Список приглашённых на праздник артистов внушительный: группа "Звери", Лобода, рэпер Jah Khalib и Филипп Киркоров. А вели концерт Ксения Собчак и Иван Ургант. Но и это ещё не всё. Оплата перелёта всех гостей, аренда отеля, оформление — на всё про всё у блогерши ушло больше 119 миллионов рублей.
Кадр из видео © Instagram/elena_blinovskaya
Причём сумма, потраченная на праздник, — не информация инсайдеров. Блиновская сама рассказала всё как есть в инстаграм-историях и даже приложила смету. Задаваться вопросом "откуда деньги" не приходится. За годы блогерства Елена буквально научилась делать деньги из воздуха. Так, в день рождения она опубликовала номер карты, на которую все желающие могли кидать деньги, поздравляя её с праздником.
Уже через час на счету был миллион. Блиновская пообещала подписчикам "потратить его красиво".
И действительно, к красоте на празднике не придраться. Хотя бы посмотреть, в чём именинница выходила на сцену. На ней отметили платье Alessandra Rich, как у Хейли Бибер. Стоят такие по несколько тысяч евро. Меню на празднике тоже прекрасно объясняет огромные цифры в смете: паштет из косули, нежный террин из тайменя — уровень!
Напомним, Елена Блиновская — популярная инстаграм-блогерша, которая построила свою карьеру в Сети. На аккаунт девушки подписано больше 5,7 миллиона человек, на которых она неплохо зарабатывает. Елена регулярно проводит "Марафоны желаний" — онлайн-тренинги, записавшись на которые участники обязательно смогут достичь всех своих целей. Якобы. Кстати, само словосочетание "Марафон желаний" женщина зарегистрировала как товарный знак еще в 2018 году.
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