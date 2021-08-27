Дочь Урганта показала полупрозрачное платье, но внимание фанатов так и осталось на её пятой точке

Старшая — приёмная — дочь Ивана Урганта 21-летняя Эрика Кикнадзе уже несколько лет живёт в Нью-Йорке и шокирует папу и подписчиков своего инстаграма провокационными кадрами с улиц мегаполиса. Недавно девушка опубликовала новый снимок, на котором она позирует в весьма откровенном наряде. Под чёрным полупрозрачным платьем чётко виднелись белые стринги.

Фото © Instagram / e_ttg

Но, конечно, больше всего подписчиков Эрики взволновал удачный ракурс. Кадру можно смело присвоить рейтинг минимум "16+", а то и больше. Под постом тут же появились десятки восхищённых комментариев

Чёрт, у меня просто нет слов! theevtul

Богиня!!! yulyagmplvch

🔥 Жаль, что не могу себе позволить такую открытость art_levitskaia_olga

Фото © Instagram / e_ttg

Нужно отметить, что девушка далеко не в первый раз поражает своими нарядами. Это неудивительно: Эрика уехала в Штаты, поступив в частную школу искусства и дизайна Parsons School of Design. Так что, соответствуя будущей профессии, девушка часто устраивает фешен-эксперименты. Причём по современным меркам довольно скромные. К примеру, недавно девушка покрасила волосы и брови в огненно-красный цвет.

Напомним, Эрика родилась в 2000 году в семье Натальи Кикнадзе и бизнесмена Теймураза Куталиа. Когда родители девочки развелись, она была ещё совсем ребёнком, её воспитал отчим. У девушки есть две сводные сестры, которые родились в браке её мамы и Ивана Урганта