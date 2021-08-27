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Лариса Долина выставила себя на посмешище, когда фанаты увидели, что фотошоп сделал с её лицом

Иронии ситуации придал тот факт, что недавно певица назвала тиктокеров и Валю Карнавал пластиковыми куклами, а теперь сама на снимках предстала в слишком неестественном свете.

27 августа, 09:50

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Известная 65-летняя певица Лариса Долина на днях представила фанатам клип на песню "Мурашки по коже", исполненную вместе с группой "Давинчи", где недвусмысленно высказалась в сторону модных тиктокеров. "Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика", заявила она, держа в руках укулеле, подарок Вали Карнавал. И вот теперь сама народная артистка превратилась в манекен на фото в "Инстаграме".

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

На них артистка позировала вместе с членами группы "Давинчи" и Димашем Кудайбергеном, однако подписчиков заинтересовала не новая коллаборация, а внешний вид Долиной. Певица так перестаралась с фотошопом, что даже самые преданные фанаты не смогли сдержать разочарования, обвинив звезду в лицемерии.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Просто королева фейстюна)))

anastasiia.toxic

Лариса Александровна, вы же и так прекрасно выглядите, а тут столько фотошопа, просто жесть😮

anna_whispa

Зачем столько фотошопа??? Сами на себя не похожи. Понятно, всем хочется выглядеть молодо, но не до такой степени. Простите, если что не так

aligyseinova

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

К своему 65-летнему юбилею Лариса Долина значительно преобразилась и сбросила почти 20 килограммов лишнего веса. Вместе с этим артистка сменила гардероб, став едва ли не иконой стиля, а без укладки и модного макияжа её стало просто не застать. Такое преображение поразило поклонников певицы, однако, по их мнению в комментариях, в погоне за красотой и молодостью звезда утратила искренность.

Похудевшая Лариса Долина похвасталась в купальнике фигурой, которую редко увидишь в 65 лет

Похудевшая Лариса Долина похвасталась в купальнике фигурой, которую редко увидишь в 65 лет

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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