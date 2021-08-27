Лариса Долина выставила себя на посмешище, когда фанаты увидели, что фотошоп сделал с её лицом

Иронии ситуации придал тот факт, что недавно певица назвала тиктокеров и Валю Карнавал пластиковыми куклами, а теперь сама на снимках предстала в слишком неестественном свете.