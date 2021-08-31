Лавров признался, что счёл за честь предложение войти в пятёрку "Единой России"

Глава российского МИД Сергей Лавров счёл за честь приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке "Единой России". Об этом он заявил на встрече в штабе общественной поддержки партии во вторник.

"Я счёл за честь предложение президента войти в пятёрку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утверждённой президентом Путиным концепции внешней политики", — отметил министр.

Напомним, что 19 июня Путин назвал достойных, по его мнению, кандидатов избирательного списка "Единой России". Глава государства посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. В тот же день был утверждён общефедеральный список "Единой России" на думские выборы именно с этими фамилиями.