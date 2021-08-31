Консул КНДР умер в больнице после смертельного ДТП с Range Rover в Приамурье
Второй пассажир автомобиля скончался на месте аварии, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
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Официальный консул хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке Пак Е.Р. попал в ДТП в Амурской области. С травмами и переломами его госпитализировали, однако, как узнал Лайф, в больнице дипломат скончался.
Всё случилось утром 30 августа на 17-м километре автодороги Екатеринославка — Харьковка. Водитель внедорожника Range Rover не справился с управлением, съехал с трассы, машина опрокинулась. В результате Пака с переломами левой лопатки и второго поясничного позвонка доставили в больницу, где позднее он умер. Второй пассажир автомобиля скончался на месте аварии.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Лайф сообщал о массовой аварии с участием четырёх автомобилей на региональной трассе Минеральные Воды — Кочубей в Ставропольском крае. На месте ЧП скончалось пять человек, ещё один умер в больнице.
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