Консул КНДР умер в больнице после смертельного ДТП с Range Rover в Приамурье

Официальный консул хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке Пак Е.Р. попал в ДТП в Амурской области. С травмами и переломами его госпитализировали, однако, как узнал Лайф, в больнице дипломат скончался.

Всё случилось утром 30 августа на 17-м километре автодороги Екатеринославка — Харьковка. Водитель внедорожника Range Rover не справился с управлением, съехал с трассы, машина опрокинулась. В результате Пака с переломами левой лопатки и второго поясничного позвонка доставили в больницу, где позднее он умер. Второй пассажир автомобиля скончался на месте аварии.