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В России пока не выявляли новый "скоростной" штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР

Как выяснили учёные, он способен меняться чаще сорока раз в год, что в 1,7 раза быстрее темпов естественной мутации SARS-CoV-2.

31 августа, 11:22
<p>Фото © ТАСС/Роман Соколов</p>

Фото © ТАСС/Роман Соколов

В России нет случаев заражения новой мутацией коронавируса, выявленной в Южной Африке. Об этом сообщили журналистам в центре "Вектор".

"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее южноафриканские учёные обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта". Появление нового образца стало результатом ускоренной мутации вируса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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