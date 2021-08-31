В России пока не выявляли новый "скоростной" штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР
Как выяснили учёные, он способен меняться чаще сорока раз в год, что в 1,7 раза быстрее темпов естественной мутации SARS-CoV-2.
Фото © ТАСС/Роман Соколов
В России нет случаев заражения новой мутацией коронавируса, выявленной в Южной Африке. Об этом сообщили журналистам в центре "Вектор".
"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее южноафриканские учёные обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта". Появление нового образца стало результатом ускоренной мутации вируса.
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