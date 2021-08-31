Глава СПЧ призвал европейцев думать о здоровье после прекращения применения "Спутника V" Словакией

Советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что темы коронавируса и вакцинации против этой инфекции актуальны для всего человечества, решать проблемы нужно сообща. Комментируя информацию о том, что в Словакии прекратили применение российской антиковидной вакцины "Спутник V", Фадеев заявил Лайфу, что в первую очередь надо думать о здоровье, а уже потом решать "политиканские дела".

"Ничего тут хорошего нет. Вакцина хорошая, проверена на десятках миллионов людей. Надо о здоровье думать в первую очередь, а потом свои политиканские дела решать. Тут ответ очень понятен, прозрачен совершенно. Я не думаю, что здесь надо особо дёргаться, не хотят — не надо", — указал Фадеев.

По его словам, надрываться и убеждать зарубежных коллег в чём-либо не стоит, "плакать тоже не надо". В следующий раз, отметил Фадеев, европейцы "будут умнее".

"Это же очень важная тема, здоровье людей и эпидемия. И я не вижу, чтобы какое-то единение происходило вокруг борьбы с эпидемией (на международном уровне. — Прим. Лайфа), не вижу абсолютно, признаков никаких даже нет. Если вы помните, год с лишним назад, когда эпидемия начиналась, страны ЕС друг у друга маски воровали, до того доходило, самолёты перегоняли", — подчеркнул советник президента РФ.

По словам Фадеева, подобная ситуация сейчас развивается и вокруг антиковидных вакцин. А ведь проблема коронавируса является общей, поэтому следует её решать разумным путём.

"Конечно, это общая проблема, это проблема всего человечества, и решать её надо разумно, а не пытаться заработать на этой проблеме себе какие-то политические очки, я имею в виду Европу", — заявил председатель СПЧ.