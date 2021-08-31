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Генсек: ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан

Как заявил Станислав Зась, ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация.

31 августа, 11:44
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Организация Договора о коллективной безопасности не планирует вводить войска в Афганистан. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", — отметил Зась в эфире телеканала "Мир 24".

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Шойгу считает, что талибы вооружены лучше армии Украины

А ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать в конфликт вооружённые силы. При этом Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в южноазиатском государстве и активно взаимодействовать с союзниками по ОДКБ.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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