Генсек: ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан

Организация Договора о коллективной безопасности не планирует вводить войска в Афганистан. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", — отметил Зась в эфире телеканала "Мир 24".

А ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать в конфликт вооружённые силы. При этом Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в южноазиатском государстве и активно взаимодействовать с союзниками по ОДКБ.

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