Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
Министр обороны обратил особое внимание на число желающих покинуть южноазиатскую страну. Он отметил, что люди пытаются сбежать оттуда, рискуя жизнями.
Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания назвал текущую ситуацию в Афганистане критической.
"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Шойгу напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолёты военно-транспортной авиации эвакуировали из Афганистана граждан России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. С этой целью туда вылетали три Ил-76МД и один Ил-62. Министр также поблагодарил российских лётчиков и медиков, которые помогали вывозить людей.
Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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