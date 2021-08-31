Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания назвал текущую ситуацию в Афганистане критической.

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Шойгу напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолёты военно-транспортной авиации эвакуировали из Афганистана граждан России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. С этой целью туда вылетали три Ил-76МД и один Ил-62. Министр также поблагодарил российских лётчиков и медиков, которые помогали вывозить людей.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.